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Анатолий Аксаков: снижение ключевой ставки ЦБ в июле — реальная перспектива

Анатолий Аксаков, председатель Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку, заявил, что у Банка России есть все основания снизить ключевую ставку в июле. В первой половине 2025 года объемы жилищного кредитования в стране упали вдвое, но ожидается, что ситуация начнет улучшаться, и спрос на ипотеку будет расти, заявил он в интервью «Парламентской газете».

Аксаков отметил, что инфляция, хотя и медленно, но снижается, что является основным фактором для действий регулятора. Он также подчеркнул, что банки ориентируются не только на ЦБ, но и на спрос, который сейчас падает, поэтому они могут самостоятельно уменьшать ставки по кредитам и депозитам.

Аксаков прогнозирует, что во второй половине года ситуация на рынке улучшится, и люди будут активнее брать ипотеку.

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Кроме того, он поддерживает мнение о необходимости регулирования условий «Семейной ипотеки», так как многие заемщики используют кредиты для покупки жилья в крупных городах. Напомним, Госдума в ближайший месяц рассмотрит законопроект, который запретит оформление семейной ипотеки на жилье за пределами региона, где зарегистрирован заемщик.  Эта инициатива направлена на предотвращение использования льготной программы для инвестиционных целей и более равномерное распределение средств по регионам. Сегодня более 40% получателей семейной ипотеки приобретают жилье не в своем регионе, причем половина всех кредитов приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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