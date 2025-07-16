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Ввод жилья в России: снижение на 2,4% за полгода

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В период с января по июнь 2025 года в России было введено 52,2 млн м² жилья, что на 2,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В частности, в июне 2025 года введено 7,5 млн м², что на 22,2% меньше, чем в июне предыдущего года, сообщает Росстат. Это снижение наблюдается третий месяц подряд.

Ожидается, что по итогам 2025 года ввод жилья превысит 100 млн м², в основном за счет индивидуального жилищного строительства и проектов многоквартирных домов, начатых в 2022–2023 годах. Однако на рынке вызывает беспокойство перспектива ввода новых многоквартирных домов в 2027–2028 годах из-за снижения темпов запуска новых проектов и риска затоваривания на рынке.

По данным «Дом.РФ», с января по май было запущено 15 млн м² новых проектов, что на 20% меньше, чем за тот же период прошлого года. Аналитики отмечают, что текущий уровень продаж недостаточен для стимулирования застройщиков к увеличению предложения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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