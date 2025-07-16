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Эскроу-счета в ИЖС: более 16 тыс. частных домов строятся с защитой

Закон, регулирующий использование эскроу-счетов в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС), вступивший в силу 1 марта 2025 года, обеспечивает защиту средств граждан и повышает надежность сделок при строительстве частных домов. На сегодняшний день более 16 тыс. частных домов в России возводятся с использованием этого механизма, сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Вице-премьер подчеркнул, что интерес граждан к индивидуальному строительству значительно вырос, и отметил важность гарантии безопасности сделок. Эскроу-счета защищают средства дольщиков на всех этапах строительства, обеспечивая, что деньги перейдут подрядчику только после завершения работ. Это позволяет гражданам вернуть свои вложения в случае срыва сроков или нарушений.

Количество строительных компаний, готовых работать с эскроу при строительстве частных домов, также увеличилось. По данным ДОМ.РФ, число таких подрядчиков выросло более чем в 2,5 раза с марта по июль 2025 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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