Франция отказывается от участия в закупке американского оружия для Украины

Париж не будет участвовать в инициативе по отправке Киеву американского оружия, сообщает Politico. По данным издания, Франция не вошла в список стран, поддерживающих план по отправке вооружений США на Украину, который озвучил генсек НАТО Марк Рютте в Овальном кабинете Белого дома. Президент Эммануэль Макрон давно призывает европейцев развивать собственную оборонно-промышленную базу через местные закупки. Два французских чиновника подтвердили, что Париж не присоединится к инициативе по закупке американского оружия по этой причине. Французское правительство также стремится увеличить собственные оборонные расходы, сокращая бюджет и сдерживая дефицит, передаёт газета "Ведомости".

14 июля президент США Дональд Трамп объявил о намерении отправить Украине американское вооружение, за которое заплатят европейские страны. Он назвал соглашение «очень крупным», включая поставки боеприпасов и комплексов противовоздушной обороны в Германию для последующей передачи на Украину. Ближайшие поставки включат 17 систем ПВО и ПРО Patriot.

15 июля премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что страна не будет участвовать в закупке вооружений США для Украины. До объявления Трампом сделки министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также заявил, что Будапешт не намерен финансировать закупки американских вооружений для Киева, если Вашингтон предложит Евросоюзу такой сценарий.