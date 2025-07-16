54% россиян против алкомаркетов в жилых домах

Более половины россиян (54%) негативно относятся к наличию алкомаркетов в жилых многоквартирных домах, согласно данным всероссийского телефонного опроса ВЦИОМ. Из 1600 опрошенных граждан 35% выразили нейтральное мнение, а 4% затруднились ответить. Опрос также показал, что 64% респондентов живут рядом с хотя бы одним алкомаркетом, причем в городах-миллионниках и крупных населенных пунктах эта доля выше, сообщает газета "Ведомости".

Среди тех, кто проживает рядом с шестью и более алкомаркетами, негативное отношение достигает 61%. Респонденты связывают наличие алкомаркетов с высоким уровнем шума, снижением чувства безопасности и появлением агрессивных людей. Граждане также высказались о запрете размещения алкомаркетов в жилых домах: 35% считают это необходимым, 26% скорее поддерживают, а 20% и 10% соответственно против.

По мнению Андрея Свинцова, автора законопроекта, необходимо убрать алкомаркеты из жилых домов и поднять разрешенный возраст потребления алкоголя до 21 года.

Директор по развитию «ВЦИОМ-консалтинга» Даниил Ермолаев отметил, что простой запрет размещения алкомаркетов вряд ли будет способствовать снижению потребления спиртного. При негативных сценариях это даже может способствовать увеличению рынка нелегального алкоголя. «Другое дело, что размещение алкомаркетов по соседству с детскими садами, школами, вузами, больницами и спортивными объектами явно не способствует пропаганде здорового образа жизни. И в этом плане инициатива обеспечить расстояние минимум 100 м кажется разумной. И россияне, как мы видим, ее поддерживают», – добавил он.