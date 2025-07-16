РЖД фиксирует значительное сокращение перевозок в 2025 году

Объем перевозок грузов по сети РЖД в первом полугодии 2025 года снизился на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 613,5 млн тонн, сообщает Интерфакс со ссылкой на транспортную статистику.

Внутренние грузоперевозки упали на 9,5%, достигнув 355,6 млн тонн. Международные перевозки также сократились на 2,2%, составив 257,9 млн тонн, включая снижение на 2,1% через порты до 164,2 млн тонн и на 2,5% через погранпереходы до 93,7 млн тонн.

Импорт уменьшился на 5,9% до 32,5 млн тонн, с отправкой через порты на уровне 7,7 млн тонн и через погранпереходы — 24,8 млн тонн, оба показателя снизились на 5,9%.

Транзит увеличился на 5,7%, достигнув 22,4 млн тонн, но через порты он сократился на 23,3% до 578,3 тыс. тонн, в то время как через погранпереходы вырос на 6,8% до 21,8 млн тонн.

Экспорт по сети РЖД сократился на 2,5% до 203 млн тонн, с уменьшением перевозок через порты на 1,8% до 155,9 млн тонн и через погранпереходы на 4,7% до 47,1 млн тонн.