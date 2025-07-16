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Власти обсуждают создание особо охраняемой территории для развития кластера "Тальцы"
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Власти обсуждают создание особо охраняемой территории для развития кластера "Тальцы"

Глава Росимущества Вадим Яковенко и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провели рабочую встречу, на которой обсудили развитие региона. Одной из ключевых тем стало создание региональной особо охраняемой территории в границах федеральных земельных участков для развития туристско-рекреационного кластера «Тальцы». Этот кластер является частью круглогодичного морского курорта «Волшебный Байкал», создаваемого в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал» нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Игорь Кобзев подчеркнул, что инициатива способствует обновлению туристической инфраструктуры региона и созданию новых рабочих мест. Также обсуждалось обновление причальной инфраструктуры на озере Байкал, что возможно при получении казначейского кредита. По итогам встречи стороны выразили уверенность в дальнейшем продуктивном сотрудничестве для улучшения инвестиционного климата и создания комфортной среды для жителей и туристов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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