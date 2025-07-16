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На благоустройстве у танка «Иркутский комсомолец» увеличили число рабочих

В Иркутске ускорились работы по благоустройству территории возле мемориала «Иркутский комсомолец». После предупреждения городских властей подрядная организация значительно увеличила количество рабочих на объекте, где ранее фиксировалось отставание от графика.

«Сейчас мы видим, что работы усилены, увеличено количество людей, видны изменения в ходе ремонта», – заявил и.о. заместителя мэра Сергей Гаврин. На данный момент рабочие завершили монтаж бордюров, подготовили основание для тротуаров и приступили к заливке бетона.

Ранее стало известно, что благоустройство территории возле памятника танку «Иркутский комсомолец» значительно отстает от запланированных сроков. Власти города потребовали от подрядчика ускорить темпы работ, угрожая расторжением контракта.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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