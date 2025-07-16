Новости

Туризм 2025, последние новости
Ученые выступили против сплошных рубок на Байкале
Власти обсуждают создание особо охраняемой территории для развития кластера "Тальцы"
Тур в Северную Корею обойдется в 150 тыс. рублей на человека
Все материалы сюжета

Непростая лесопожарная обстановка складывается на севере Иркутской области

По поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, министр лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин отправился в Катангский район для координации и организации тушения лесных пожаров на севере региона. В рамках межрайонного маневрирования туда также направлены 100 дополнительных сотрудников лесопожарных формирований.

На севере региона складывается непростая лесопожарная обстановка. Для тушения пожаров направлены дополнительные силы, усилена работа авиации: ежедневно патрулирование ведут два самолета, дополнительно направлен еще один вертолет.

На 15 июля в лесах Иркутской области ликвидировано 10 возгораний на площади 134,45 гектара. В тушении было задействовано 127 сотрудников, 24 единицы наземной техники и четыре вертолета Ми-8. На утро 16 июля действует 14 лесных пожаров на площади 718 гектаров. В ликвидации огня участвуют 434 сотрудника и 31 единица наземной техники.

Напомним, в регионе введены ограничения на пребывание граждан и въезд транспорта в леса. Сообщать о возгораниях можно в региональную диспетчерскую службу или на прямую линию лесной охраны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
РЖД фиксирует значительное сокращение перевозок в 2025 году
Авторынок в кризисе: спрос падает, а предложение растет в Иркутской области
Транспортный кризис: трехкратное увеличение сроков оплаты угрожает банкротствами
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес