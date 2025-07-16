Непростая лесопожарная обстановка складывается на севере Иркутской области

По поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, министр лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин отправился в Катангский район для координации и организации тушения лесных пожаров на севере региона. В рамках межрайонного маневрирования туда также направлены 100 дополнительных сотрудников лесопожарных формирований.

На севере региона складывается непростая лесопожарная обстановка. Для тушения пожаров направлены дополнительные силы, усилена работа авиации: ежедневно патрулирование ведут два самолета, дополнительно направлен еще один вертолет.

На 15 июля в лесах Иркутской области ликвидировано 10 возгораний на площади 134,45 гектара. В тушении было задействовано 127 сотрудников, 24 единицы наземной техники и четыре вертолета Ми-8. На утро 16 июля действует 14 лесных пожаров на площади 718 гектаров. В ликвидации огня участвуют 434 сотрудника и 31 единица наземной техники.

Напомним, в регионе введены ограничения на пребывание граждан и въезд транспорта в леса. Сообщать о возгораниях можно в региональную диспетчерскую службу или на прямую линию лесной охраны.