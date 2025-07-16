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Прогноз: Продажи новостроек в России в 2025 году упадут на 8-12%

По данным аналитического центра «ДОМ.РФ», в первом полугодии 2025 года продажи жилья в новостройках в России составили 10,4 млн кв. м, что на 26% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года. В денежном выражении продажи снизились на 16%, достигнув 2,1 трлн руб. Эти показатели совпадают с данными Росстата о вводе нового жилья, который составил 52,2 млн кв. м, снизившись на 2,4% год-к-году.

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global, отмечает, что тенденция сокращения ввода нового жилья продолжается из-за изменений улосвий льготной программы и высоких ставок по рыночной ипотеке.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предупреждал, что при сохранении высоких процентных ставок Россия может столкнуться с падением ввода нового жилья на 30% к 2024 году.

«Ключевая ставка в июне была впервые более чем за два года снижена до 20% годовых, и это привело к небольшому снижению процентов, но всё равно рыночная ипотека остаётся слишком дорогой и недоступной большинству заёмщиков. Однако если ЦБ РФ снизит ключевую ставку в июле и продолжит ее снижать во втором полугодии, то по итогам 2025 года ввод нового жилья может сократиться не на 26% в годовом выражении, а уже «всего» на 8-12%», – резюмирует Наталья Мильчакова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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