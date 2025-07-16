Ученые выступили против сплошных рубок на Байкале

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев и ученые РАН выразили критику в адрес правительственных поправок к законопроекту об охране Байкала. В письме на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина Фадеев выразил обеспокоенность тем, что принятие поправок может негативно сказаться на экосистеме озера. Аналогичное письмо направили и ученые РАН, передаёт РБК.

На прошлой неделе правительственная комиссия одобрила поправки, которые сохраняют возможность проведения сплошных санитарных рубок в Центральной экологической зоне Байкала. Эти рубки будут допустимы, если выборочные рубки не смогут обеспечить замену лесных насаждений.

Фадеев напомнил, что основной задачей законопроекта является улучшение качества жизни граждан в ЦЭЗ через модернизацию инфраструктуры и призвал избегать сплошных рубок. Он также отметил, что такие действия могут привести к увеличению числа пожаров из-за строительства дорог.

Кроме того, Фадеев обратил внимание на обсуждение вопроса об ослаблении правовой защиты Байкала на сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. При этом руководство России неоднократно называло ЮНЕСКО важной международной площадкой для продвижения российской повестки, сказано в письме.

«Таким образом, принятие поправок, утвержденных правительственной комиссией, окажет негативное влияние не только на состояние экосистемы озера Байкал, но и на внешнюю политику нашей страны», — заключает глава СПЧ.

В тот же день группа ученых РАН, включая научного руководителя Института водных проблем Виктора Данилова-Данильяна, председателя Российского национального комитета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» Юрия Дгебуадзе и председателя Научного совета РАН по экологии Вячеслава Рожнова, направила письмо Вячеславу Володину.

В своем обращении ученые выразили «нарастающую тревогу» за судьбу Байкала, заявив, что отмена запрета на сплошные санитарные рубки вызывает серьезные сомнения. Они подчеркнули, что при уборке неликвидной древесины она должна оставаться на месте, в то время как сплошные рубки позволяют вывозить древесину на продажу, что может стимулировать уничтожение здорового леса, например, путем поджогов.

Ученые также указали, что рубки в горных условиях могут привести к резкому росту эрозии почвы, что приведет к смыву глины и песка в озеро, а также увеличению пожарной опасности из-за появления больших открытых пространств.

Кроме того, они выразили обеспокоенность по поводу сплошных рубок для застройки туристической инфраструктурой в особых экономических зонах и возможностью неограниченного строительства дорог в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории.