Выдача кредитных карт в России сократилась на 57% за год

В июне 2025 года российские банки выпустили 1,04 млн кредитных карт на общую сумму 134,5 млрд рублей. По сравнению с июнем прошлого года количество выданных карт сократилось более чем вдвое, при этом средний кредитный лимит увеличился на 9%.

«Средний размер лимита по карте за год вырос на 9%: с 119 тыс. рублей в июне 2024 года до 129 тыс. рублей в текущем году», – сообщили в «Объединенном кредитном бюро».

Наибольшие лимиты получили жители Магаданской области (186 тыс. руб.), Ямало-Ненецкого АО (185 тыс. руб.) и Москвы (178 тыс. руб.).

За первое полугодие 2025 года банки оформили 6,76 млн кредитных карт, что на 52% меньше аналогичного периода прошлого года.

Ранее стало известно, что в первом полугодии 2025 года российский рынок ипотеки столкнулся с существенным сокращением объемов кредитования. По данным аналитического центра Домклик, общие показатели упали на четверть по сравнению со вторым полугодием 2024 года, при этом рыночные программы понесли рекордные потери.