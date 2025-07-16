24 НКО из Иркутска получили президентские гранты на 60 млн рублей

В Иркутске 24 некоммерческие организации стали победителями конкурса Фонда президентских грантов в 2024 году. Общая сумма финансирования социально значимых проектов превысила 60 млн рублей.

«Каждый из этих проектов – про служение, заботу, милосердие, укрепление семейных и духовных ценностей», – отметили в администрации города.

Среди поддержанных инициатив – программа по сохранению здоровья молодых матерей, помощь семьям участников СВО, реабилитация детей в больницах и создание молодежного пространства при храме.

Особое внимание уделено проекту «Чудеса в палате», который уже подарил радость 8 тысячам маленьких пациентов больниц через игровую и музыкальную терапию.