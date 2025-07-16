«Кризиса нет, есть условия, которых не было вчера»

Участники регионального рынка недвижимости обсудили состояние отрасли

Круглый стол по недвижимости, девелопменту, ипотеке. Июль 2025 г.

Фото: Андрей Фёдоров

Дискуссия о том, что происходит с российской экономикой идёт сейчас на всех площадках. Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что экономика просто выходит из перегрева. Министр финансов Антон Силуанов оптимистично заявляет, что после похолодания всегда приходит лето. Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что экономика находится на грани рецессии. На фоне разноречивой информации портал SIA.RU и Газета Дело обсудили с региональными девелоперами и представителями финансового сектора, как себя чувствует иркутский рынок недвижимости.

Круглый стол по недвижимости, девелопменту, ипотеке. Июль 2025 г.

Фото: Андрей Фёдоров

Своим мнением по теме круглого стола «Ситуация на рынке – это кризис или реальность с новыми правилами?» поделились генеральный директор ГК «ДомСтрой» Татьяна Красноштанова, заместитель генерального директора ГСК «Восток Центр Иркутск» Наталья Зверева, директор по стратегическому маркетингу компании «Грандстрой» Иван Фоминых, директор по маркетингу и продажам ЖК «Аквамарин», «Лотос» и ZENITH Евгений Балабанов, руководитель проекта «ВСС Дом» Антон Кондратьев, исполнительный директор Ассоциации застройщиков Иркутской области Мирослава Курмель, а также руководитель ипотечного центра «Альфа-Банк» в Иркутске Ирина Маджара и директор Иркутского филиала «БКС Мир Инвестиций» Татьяна Степанова.

Круглый стол по недвижимости, девелопменту, ипотеке. Июль 2025 г.

Фото: Андрей Фёдоров

«Идеальный шторм, штатная ситуация, новый опыт»

Татьяна Красноштанова категорично не согласилась с тем, что в строительной отрасли наступил кризис:

Круглый стол по недвижимости, девелопменту, ипотеке. Июль 2025 г.

Фото: Андрей Фёдоров

– Есть научно обоснованные признаки кризисной ситуации, и если исходить из них, кризиса в нашей отрасли нет: объёмы строительства не падают, выручка не падает, продажи хоть и снизились, но они есть. Можно сказать, что сейчас на рынке вполне штатная ситуация, так как в мире не существует ситуации, при которой всегда идёт только рост. Экономика всегда развивается циклично.

При этом Наталья Зверева отметила, что девелопмент в России ещё слишком «молод», чтобы переживать настоящий кризис:

Круглый стол по недвижимости, девелопменту, ипотеке. Июль 2025 г.

Фото: Андрей Фёдоров

– История развития девелопмента как отрасли насчитывает в России от силы 15 лет, и говорить о том, что он испытывает «идеальный шторм», наверное, ещё рано. Пока идёт становление и отрасли, и рынка, это некий этап развития, для которого сегодняшние условия даже не новые, а условия, которых не было вчера.

Тем не менее, по словам Татьяны Степановой, оценить в целом, что происходит с отраслью достаточно сложно, потому что у каждой компании складывается своя индивидуальная ситуация, обусловленная ситуацией в экономике. В частности, она считает, что среди мелких застройщиков могут быть дефолты уже к концу текущего или в начале следующего года.

Круглый стол по недвижимости, девелопменту, ипотеке. Июль 2025 г.

Фото: Андрей Фёдоров

– Но, если политика Центробанка всё же будет меняться в сторону смягчения и поддержки бизнеса, в том числе, девелоперов, то возможно, отрасль переживёт нынешние трудности и, получив определённый опыт преодоления кризиса, пойдёт дальше.

«Подстраиваемся под реальность и с оптимизмом смотрим вперёд»

По мнению Ивана Фоминых, то, что происходит в целом в экономике, и на рынке недвижимости в частности, это совершенно точно – новая реальность:

Круглый стол по недвижимости, девелопменту, ипотеке. Июль 2025 г.

Фото: Андрей Фёдоров

– Мир вокруг нас постоянно меняется во всех аспектах: геополитических, финансовых, климатических, информационных, даже языковых. И рынок недвижимости просто адаптируется к этой новой реальности, потому что все изменения, безусловно, на него влияют.

Но, как отметил Евгений Балабанов, строители привыкли подстраиваться под новые правила игры, которые диктует рынок:

Круглый стол по недвижимости, девелопменту, ипотеке. Июль 2025 г.

Фото: Андрей Фёдоров

– Как в любой деятельности у нас тоже есть и взлёты и падения, вопрос в том, кто и как к этому относится. Мы, как опытные строители, привыкли ко всему относиться конструктивно, вести созидательную деятельность при любых условиях: находить различные варианты и в работе с покупателями, и для дальнейшего развития отрасли.

Факт того, что меняющаяся реальность учит быстро меняться бизнес, подтвердил и Антон Кондратьев:

Круглый стол по недвижимости, девелопменту, ипотеке. Июль 2025 г.

Фото: Андрей Фёдоров

– Наша команда уже давно вывела для себя формулу: мы не ждём кризисы или потрясения, у нас не стоит вопрос, когда это произойдёт. Эти условия мы закладываем в планирование любого проекта и всегда готовы очень быстро меняться в зависимости от обстоятельств. При этом лично мне кажется, что профессия девелопера в каком-то роде визионерская, поэтому мы с оптимизмом смотрим вперёд, потому что по-другому просто нельзя.

Причём, по словам Мирославы Курнель, новая реальность меняет не только самих застройщиков и девелоперов, но и их взаимоотношения между собой, в частности: как работать дальше – вместе или порознь.

Круглый стол по недвижимости, девелопменту, ипотеке. Июль 2025 г.

Фото: Андрей Фёдоров

На изменениях, которые сейчас происходят не только в строительной отрасли, но и в поведении потенциальных покупателей недвижимости, сделала акцент Ирина Маджара:

– Современный клиент принципиально отличается от того, что был ещё несколько лет назад: он перестаёт быть избалованным «лёгкими» деньгами – отказывается от кредитных карт, копит, откладывает, даже дети зарабатывают кэшбэки, ведут бизнес в соцсетях. Это – финансово грамотно. Раньше легко было взять любой кредит, и он вроде даже не сказывался на финансовом состоянии. А сейчас любой кредит может существенно давить на семейный бюджет.

Круглый стол по недвижимости, девелопменту, ипотеке. Июль 2025 г.

Фото: Андрей Фёдоров

В ходе круглого стола его участники обсудили вопросы: падает ли спрос на недвижимость, ушло ли время эконом-жилья, оправдали ли надежды девелоперов продажи жилья «под ключ», как ведут себя покупатели на фоне хоть и небольшого, но всё же снижения процентной ставки, что сейчас важнее для потребителей: цены или качество и насколько сейчас интереснее и перспективнее малоэтажка? Девелоперы и финансисты также обменялись мнениями по таким темам, как: ожидать ли миграции застройщиков в малые города региона, почему компаниям важно вкладываться в городские общественные пространства, какие инструменты привлечения покупателя имеются сейчас на вооружении у участников рынка, что происходит с ипотекой и насколько должна упасть ставка, чтобы деньги с депозитов потекли в недвижимость?

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Круглый стол по недвижимости, девелопменту, ипотеке. Июль 2025 г.

Фото: Андрей Фёдоров

Круглый стол по недвижимости, девелопменту, ипотеке. Июль 2025 г.

Фото: Андрей Фёдоров