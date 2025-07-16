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Сбер запустил сервис «Перенос покупок» на кредитные карты

Теперь владельцам кредитных карт Сбера не нужно думать, какой картой платить – с 16 июля держателям кредитных карт доступен сервис «Перенос покупок». Он позволяет перенести покупки, оплаченные дебетовой картой, на кредитку и погасить задолженность без процентов в срок до 120 дней.

Новый сервис разработан специально для ситуаций, когда клиент потратил на покупку собственные средства по дебетовой карте вместо кредитной, а собственные средства срочно понадобились.

Особенности сервиса:

  • Функционал доступен клиентам в Сбербанк Онлайн на Android начиная с версии 16.8. Для клиентов на IOS функционал будет доступен позднее.
  • Можно перенести покупки, совершенные в магазине или онлайн за текущий и предыдущий месяц, при условии наличия свободного кредитного лимита.
  • Начисленные баллы бонусной программы «Спасибо» при переносе покупок сохраняются.
  • Покупки, совершенные вчера и сегодня можно перенести без комиссии. За покупки, совершенные ранее, будет комиссия в размере 4% от суммы покупки.
  • Перенести можно только покупки. Переводы и операции снятия наличных не переносятся.

Для использования сервиса необходимо авторизоваться в мобильном приложении СберБанк Онлайн, выбрать кредитную карту и нажать на карточку «Перенесите покупки». Выбрать покупки, которые нужно перенести, а также счёт, куда перевести деньги. Деньги за перенесенные покупки поступят на выбранный счёт. Список перенесённых покупок находится в Истории операций в СберБанк Онлайн.

«Наша цель — сделать жизнь людей проще. Теперь не нужно думать о том, какой картой платить: просто покупайте, а выбор можно сделать потом. Новый сервис «Перенос покупок» позволяет спокойно совершать необходимые траты даже когда кредитной карты нет под рукой. Просто выберите нужные покупки в СберБанк Онлайн, перенесите их на кредитную карту и возвращайте потраченную сумму без переплаты до четырёх месяцев», — Александр Калинкин, лидер трайба «Кредитные карты» СберБанка.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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