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Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными для пенсионеров

Банк Уралсиб вошел в Топ-3 июльского рейтинга лучших кредитов наличными для клиентов пенсионного возраста, который подготовил портал Выберу.ру. В рейтинге рассматривались наиболее выгодные предложения Топ-100 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 01.06.2025 г.).

В ходе исследования аналитики портала в первую очередь учитывали такие критерии как предельный возраст заёмщика в условиях кредитования, величина ставки, срок и максимальная сумма кредитования, полная стоимость кредита, а также сумма ежемесячных платежей и отсутствие комиссий и скрытых выплат. Кроме того, оценивалась диапазон кредитных ставок в тарифах банков, механизмы для понижения процентов, включая платную опцию, возможность отложенного первого платежа и возврата части процентов после погашения долга, а также ряд других параметров.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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