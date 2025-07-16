На Байкале начали реконструкцию причала на Ольхон

На острове Ольхон началась масштабная реконструкция причальных сооружений паромной переправы. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и рассчитан на два года. В текущем сезоне строители возведут временный причал, чтобы не прерывать работу переправы.

«Реконструкция причала в Сахюрте – важный шаг в развитии транспортной инфраструктуры региона», – подчеркнул министр транспорта Иркутской области Максим Лобанов.

Особое внимание уделяется экологическим требованиям и сохранению археологического наследия – перед началом работ ученые обнаружили около 500 древних артефактов возрастом до 8 тысяч лет.

В 2026 году на месте старых сооружений появится новый современный причал с инфраструктурой для пассажиров и автотранспорта.