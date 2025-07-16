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Школьник из Иркутска сдал ЕГЭ по истории на 100 баллов в дополнительный день

В Иркутской области подвели итоги дополнительных дней сдачи ЕГЭ, когда 3 тысячи выпускников попытались улучшить свои результаты. Один из них получил 100 баллов по истории, став вторым стобалльником в регионе по этому предмету.

«Оба этих дня мы отработали в штатном режиме, и я очень надеюсь, что для ребят, которые смогли повысить баллы, это поможет поступить в желаемый вуз», – отметил министр образования региона Максим Парфенов.

В этом году на пересдачу решились на 400 человек больше, чем в прошлом, при этом 70% участников действительно улучшили свои результаты.

Напомним, что Александр Сазонов – одиннадцатиклассник иркутской школы №15 набрал максимальные баллы сразу по трем предметам при сдаче Единого государственного экзамена. Русский язык, химию и биологию он написал на 100 баллов, а также получил отличную оценку по математике базового уровня.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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