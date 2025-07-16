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1855 средств размещения прошли самооценку в июне: новый реестр Росаккредитации
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1855 средств размещения прошли самооценку в июне: новый реестр Росаккредитации

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В июне 1855 средств размещения успешно прошли процедуру самооценки и были добавлены в реестр Росаккредитации, сообщает Минэкономразвития. Это составляет чуть более 7% от общего числа объектов в Едином реестре классифицированных объектов, в котором числится почти 26 тысяч гостиниц, баз отдыха, санаториев и кемпингов по всей стране. 

С 2025 года введена новая система классификации, и до 1 сентября 2025 года все средства размещения обязаны пройти самооценку, даже если они уже были перенесены в реестр Росаккредитации из предыдущего реестра.

«Если объекты не пройдут самооценку, их работа будет приостановлена с 1 сентября, и им будет запрещено размещаться на туристических агрегаторах», – говорится в сообщении.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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