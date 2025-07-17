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Фестиваль «Строй-ка Фест» в Иркутске: опубликована программа

Иркутске 9 и 10 августа у памятника Александру III пройдет масштабный городской фестиваль «СТРОЙ-КА ФЕСТ», посвященный 70-летию Дня строителя. Опубликована программа фестиваля.

Организаторы обещают превратить городскую площадь в настоящий большой Дом — уютный, современный и наполненный жизнью. Фестиваль объединит профессионалов строительной отрасли, будущих новосёлов и всех, кто интересуется развитием Иркутска.

Посетителей ждут игровые, семейные и детские зоны, арт-фотозоны, строительные мастер-классы, театральные постановки, музыкальные DJ-сеты и вечерние концерты. Тематические пространства, такие как «Гостиная», «Кухня», «Детская», «Игровая», «Мастерская» и «Загородная жизнь», создадут атмосферу настоящего дома. Образовательная зона предложит лекции и воркшопы для будущих новоселов, а шоу-программа порадует розыгрышами и подарками для дома.

«Мы хотим, чтобы День строителя стал в регионе новой культурной традицией. Это праздник тех, кто создаёт пространство для жизни, вдохновляет и меняет облик городов», — отметил министр строительства Иркутской области Алексей Емелюков.

Организаторами мероприятия выступают Министерство строительства Иркутской области и Ассоциация застройщиков Иркутской области, при поддержке Администрации города Иркутска. Вход на фестиваль свободный.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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