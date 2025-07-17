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Ушел из жизни почетный гражданин Иркутска Тамоцу Ямадэ

В возрасте 93 лет ушел из жизни Тамоцу Ямадэ – почетный гражданин Иркутска и бывший мэр японского города-побратима Канадзава. Мэр Иркутска Руслан Болотов выразил глубокие соболезнования, отметив огромный вклад Ямадэ в развитие дружественных отношений между городами.

«Мы запомним Тамоцу Ямадэ как политика, много сделавшего для развития культурных связей между городами-побратимами», – сказал Болотов. Благодаря усилиям Ямадэ в Канадзаве появилась Иркутская аллея, а в столице Прибайкалья – традиционный японский фонарь.

Тамоцу Ямадэ занимал пост мэра Канадзавы с 1990 по 2010 год, а в 2007 году получил звание почетного гражданина Иркутска за вклад в укрепление международных связей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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