Как защитить молодёжь от вовлечения в дропперские схемы: Примсоцбанк опубликовал руководство

Дропперство – это преступная схема, при которой мошенники используют третьих лиц (дропперов) для перевода или обналичивания украденных денег, а также пересылки похищенных товаров. Дропперы становятся соучастниками преступлений, даже если не осознают этого.

Рассказываем, как предотвратить вовлечение ребенка в дропперскую схему и что делать, если это уже произошло.

Как предотвратить вовлечение в дропперские схемы

1. Проведите разъяснительную беседу:

— Объясните подростку суть дропперства простыми словами;

— Расскажите о механизмах работы мошенников;

— Подчеркните юридическую ответственность (ст. 159, 174 УК РФ).

2. Разрушьте мифы о «лёгких деньгах»:

— Объясните, что быстрый заработок без навыков – это всегда обман;

— Напомните о необходимости официального оформления работы;

— Подчеркните важность прозрачных условий сотрудничества.

3. Используйте реальные примеры:

— Покажите подростку новости о задержаниях дропперов (например, истории из Telegram-каналов МВД);

— Обсудите последствия судимости: проблемы с трудоустройством, запрет на выезд за границу.

4. Будьте бдительны:

— Если у подростка внезапно появились крупные суммы на карте – это повод для разговора;

— Если подросток скрывает источник дохода («фриланс», «подработка в интернете») – узнайте подробности.

Что делать, если подросток уже вовлечён?

Прекратите любые операции (переводы, получение посылок);

Сохраните все доказательства (скриншоты переписок, номера карт, логины);

Обратиться за помощью в полицию или в Банк, чтобы заблокировать подозрительные транзакции.

Помните: своевременное информирование и открытый диалог – ключ к защите подростков от вовлечения в преступные схемы.