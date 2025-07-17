Как защитить молодёжь от вовлечения в дропперские схемы: Примсоцбанк опубликовал руководство

Дропперство – это преступная схема, при которой мошенники используют третьих лиц (дропперов) для перевода или обналичивания украденных денег, а также пересылки похищенных товаров. Дропперы становятся соучастниками преступлений, даже если не осознают этого.
Рассказываем, как предотвратить вовлечение ребенка в дропперскую схему и что делать, если это уже произошло.
Как предотвратить вовлечение в дропперские схемы
1. Проведите разъяснительную беседу:
— Объясните подростку суть дропперства простыми словами;
— Расскажите о механизмах работы мошенников;
— Подчеркните юридическую ответственность (ст. 159, 174 УК РФ).
2. Разрушьте мифы о «лёгких деньгах»:
— Объясните, что быстрый заработок без навыков – это всегда обман;
— Напомните о необходимости официального оформления работы;
— Подчеркните важность прозрачных условий сотрудничества.
3. Используйте реальные примеры:
— Покажите подростку новости о задержаниях дропперов (например, истории из Telegram-каналов МВД);
— Обсудите последствия судимости: проблемы с трудоустройством, запрет на выезд за границу.
4. Будьте бдительны:
— Если у подростка внезапно появились крупные суммы на карте – это повод для разговора;
— Если подросток скрывает источник дохода («фриланс», «подработка в интернете») – узнайте подробности.
Что делать, если подросток уже вовлечён?
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Прекратите любые операции (переводы, получение посылок);
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Сохраните все доказательства (скриншоты переписок, номера карт, логины);
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Обратиться за помощью в полицию или в Банк, чтобы заблокировать подозрительные транзакции.
Помните: своевременное информирование и открытый диалог – ключ к защите подростков от вовлечения в преступные схемы.