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Как защитить молодёжь от вовлечения в дропперские схемы: Примсоцбанк опубликовал руководство

Дропперство – это преступная схема, при которой мошенники используют третьих лиц (дропперов) для перевода или обналичивания украденных денег, а также пересылки похищенных товаров. Дропперы становятся соучастниками преступлений, даже если не осознают этого.

Рассказываем, как предотвратить вовлечение ребенка в дропперскую схему и что делать, если это уже произошло.

Как предотвратить вовлечение в дропперские схемы

1.         Проведите разъяснительную беседу:

           — Объясните подростку суть дропперства простыми словами;

           — Расскажите о механизмах работы мошенников;

           — Подчеркните юридическую ответственность (ст. 159, 174 УК РФ).

2.         Разрушьте мифы о «лёгких деньгах»:

           — Объясните, что быстрый заработок без навыков – это всегда обман;

           — Напомните о необходимости официального оформления работы;

           — Подчеркните важность прозрачных условий сотрудничества.

3.         Используйте реальные примеры:

           — Покажите подростку новости о задержаниях дропперов (например, истории из Telegram-каналов МВД);

           — Обсудите последствия судимости: проблемы с трудоустройством, запрет на выезд за границу.

4.         Будьте бдительны:

           — Если у подростка внезапно появились крупные суммы на карте – это повод для разговора;

           — Если подросток скрывает источник дохода («фриланс», «подработка в интернете») – узнайте подробности.

Что делать, если подросток уже вовлечён?

  • Прекратите любые операции (переводы, получение посылок);

  • Сохраните все доказательства (скриншоты переписок, номера карт, логины);

  • Обратиться за помощью в полицию или в Банк, чтобы заблокировать подозрительные транзакции.

Помните: своевременное информирование и открытый диалог – ключ к защите подростков от вовлечения в преступные схемы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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