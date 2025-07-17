Примсоцбанк усиливает защиту от дропперских схем

Примсоцбанк активно борется с дропперством — преступной деятельностью, связанной с использованием банковских карт и счетов для незаконного обналичивания или перевода денежных средств. Дропперы, предоставляющие свои счета для преступных схем, рискуют не только потерять доступ к банковским услугам, но и столкнуться с уголовной ответственностью.
Комплекс мер по противодействию
Банк внедрил эффективную систему противодействия дропперству, включающую следующие меры:
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Ограничение операций через установление лимитов для клиентов из списков ФИДо;
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Блокировка доступа к картам и дистанционному банковскому обслуживанию;
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Специальная комиссия в размере 20% при закрытии счета;
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Взаимодействие с Финцертом для внесения нарушителей в черный список ЦБ;
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Защита несовершеннолетних через взаимодействие с родителями;
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Информационный обмен с другими банками;
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База данных подозрительных телефонных номеров;
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Система мониторинга негативной информации.
Результаты внедрения системы
Многоуровневый подход к противодействию дропперству позволяет:
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Оперативно выявлять подозрительные операции;
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Предотвращать финансовые преступления;
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Защищать интересы добросовестных клиентов;
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Обеспечивать безопасность банковских операций.
Напомним, ранее Примсоцбанк подготовил руководство по защите подростков от вовлечения в дропперские схемы. В материале подробно описаны механизмы работы мошенников, признаки подозрительных предложений и порядок действий в случае, если подросток уже вовлечен в преступную схему.
Примсоцбанк продолжает совершенствовать систему безопасности для создания надежной защиты от финансовых преступлений и обеспечения комфортного обслуживания клиентов.