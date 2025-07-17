Примсоцбанк усиливает защиту от дропперских схем

Примсоцбанк активно борется с дропперством — преступной деятельностью, связанной с использованием банковских карт и счетов для незаконного обналичивания или перевода денежных средств. Дропперы, предоставляющие свои счета для преступных схем, рискуют не только потерять доступ к банковским услугам, но и столкнуться с уголовной ответственностью.

Комплекс мер по противодействию

Банк внедрил эффективную систему противодействия дропперству, включающую следующие меры:

Ограничение операций через установление лимитов для клиентов из списков ФИДо;

Блокировка доступа к картам и дистанционному банковскому обслуживанию;

Специальная комиссия в размере 20% при закрытии счета;

Взаимодействие с Финцертом для внесения нарушителей в черный список ЦБ;

Защита несовершеннолетних через взаимодействие с родителями;

Информационный обмен с другими банками;

База данных подозрительных телефонных номеров;

Система мониторинга негативной информации.

Результаты внедрения системы

Многоуровневый подход к противодействию дропперству позволяет:

Оперативно выявлять подозрительные операции;

Предотвращать финансовые преступления;

Защищать интересы добросовестных клиентов;

Обеспечивать безопасность банковских операций.

Напомним, ранее Примсоцбанк подготовил руководство по защите подростков от вовлечения в дропперские схемы. В материале подробно описаны механизмы работы мошенников, признаки подозрительных предложений и порядок действий в случае, если подросток уже вовлечен в преступную схему.

Примсоцбанк продолжает совершенствовать систему безопасности для создания надежной защиты от финансовых преступлений и обеспечения комфортного обслуживания клиентов.