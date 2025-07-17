Израиль нанес удары по Сирии

Израильские вооруженные силы провели серию авиаударов по Сирии, атаковав более 160 целей, включая здание генштаба в Дамаске. Эти действия стали ответом на нападения на друзские общины в провинции Эс-Сувейда, где погибли десятки человек.

«ЦАХАЛ будет продолжать силовые действия в Эс-Сувейде, чтобы уничтожить силы, которые атаковали друзов», – передают «Ведомости» заявление министра обороны Израиля Исраэля Каца. Одновременно на границе сотни друзов пытаются прорваться в Сирию, а израильская армия применяет меры для их сдерживания.

Ситуация остается напряженной: Израиль готовится к возможной многодневной операции, а друзские общины объявили забастовку в знак солидарности с сирийскими единоверцами.