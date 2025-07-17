Путин назвал меры поддержки рождаемости недостаточными

Президент России Владимир Путин заявил, что существующих мер поддержки семей с детьми недостаточно для решения демографических проблем страны. Во время встречи с работниками Магнитогорского металлургического комбината президент обратил внимание на тенденцию позднего материнства – первого ребенка российские женщины теперь рожают в 28-29 лет. Об этом пишет газета «Ведомости».

«Тех мер поддержки, которые сейчас заработали, все равно, я полагаю, что и этого недостаточно», – сказал Путин. С февраля 2025 года размер маткапитала составляет 676 тыс. рублей на первого ребенка и почти 894 тыс. – на второго, однако, по мнению властей, этого мало для кардинального улучшения ситуации.

Правительство рассматривает возможность модернизации семейной ипотеки, чтобы помочь молодым семьям приобретать более просторное жилье. Национальная цель – увеличить суммарный коэффициент рождаемости до 1,6 к 2030 году.