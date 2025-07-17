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Скептицизм растет: 40% россиян не видят преимуществ цифрового рубля

Согласно опросу ВЦИОМ, 40% россиян не видят преимуществ в цифровом рубле по сравнению с наличными и безналичными средствами, что отмечает рост скептицизма по сравнению с 31% в 2024 году. Опрос, проведенный 5 июля среди 1662 россиян, показал, что 37% затруднились ответить, а 6% не видят в цифровом рубле недостатков, передаёт РБК.

Респонденты назвали безопасность и защиту от кражи (10%) основными преимуществами цифрового рубля, а также удобство расчетов и контроль со стороны государства (по 3%). Среди недостатков отмечаются риск утечки данных (12%), отслеживание государством (8%), зависимость от интернета (6%) и сложность использования (4%).

Эксперт ВЦИОМ Александр Гаврилов отметил, что общественное мнение разделилось на две группы: одна видит в цифровых активах безопасность и желает контроля, другая — испытывает недоверие и считает контроль избыточным.

45% опрошенных имеют общее представление о цифровом рубле, 43% слышали о нем, но не понимают, а хорошо знают лишь 7%. Молодежь 18-24 лет лучше осведомлена.

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Ранее глава Сбербанка Герман Греф выразил сомнения в преимуществах цифрового рубля, заявив, что не видит реальных преимуществ этой новой формы валюты над безналичными расчетами для граждан, банков и бизнеса. Греф отметил, что цифровой рубль остается экспериментом, и подобные тесты проводятся в других странах, но пока не оправдали себя. Он уверен, что все финансовые операции в России уже цифровизованы, и безналичный расчет выполняет те же функции, что и цифровой рубль.«Я не вижу ни одного нового продукта, которого нельзя сделать с помощью обычного рубля», — подчеркнул Греф. Несмотря на это, Греф допустил возможность использования цифрового рубля в трансграничных расчетах, но не видит перспектив для его применения внутри страны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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