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США могут ввести пошлины на российский палладий

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США рассматривают возможность введения пошлин на палладий из России, заявил заместитель госсекретаря Майкл Ригас на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам. Сенатор Стив Дэйнс из Монтаны отметил, что Россия «наводнила рынок палладием», что привело к снижению цен и увольнению рабочих в штате, где расположены рудники компании Sibanye-Stillwater, передаёт РБК.

Ригас подчеркнул, что вопрос может быть связан с национальной безопасностью, что требует введения пошлин на важнейшие полезные ископаемые. Президент Дональд Трамп ранее призывал обеспечить внутри страны «важнейшие поставки для нужд национальной безопасности».

По данным Newsweek, в 2024 году США импортировали металлы из России на сумму $876,5 млн. Палладий является ключевым компонентом для автомобилей, а титан используется в различных сферах. «Норникель» производит 40% мирового палладия. В октябре США предложили странам G7 рассмотреть возможность введения санкций против российского титана и палладия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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