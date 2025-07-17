Израиль нанес серию авиаударов по Сирии: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: четыре компании Иркутской области стали лучшими экспортерами Сибири, ушел из жизни почетный гражданин Иркутска Тамоцу Ямадэ, Путин назвал меры поддержки рождаемости недостаточными. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Израиль нанес удары по Сирии

Израильские вооруженные силы провели серию авиаударов по Сирии, атаковав более 160 целей, включая здание генштаба в Дамаске. Эти действия стали ответом на нападения на друзские общины в провинции Эс-Сувейда, где погибли десятки человек. Об этом пишет газета «Ведомости».

Четыре компании Иркутской области стали лучшими экспортерами Сибири

Среди победителей «Лесресурс», ИП «Шарпинская», «Усольмаш» и «Континент Экспорт». Компании занимаются производством пиломатериалов, рыбной продукции, промышленного оборудования и логистических услуг.

1855 средств размещения прошли самооценку в июне: новый реестр Росаккредитации

Это составляет чуть более 7% от общего числа объектов в Едином реестре классифицированных объектов, в котором числится почти 26 тысяч гостиниц, баз отдыха, санаториев и кемпингов по всей стране.

«Если объекты не пройдут самооценку, их работа будет приостановлена с 1 сентября, и им будет запрещено размещаться на туристических агрегаторах», – говорится в сообщении.

Ушел из жизни почетный гражданин Иркутска Тамоцу Ямадэ

В возрасте 93 лет ушел из жизни Тамоцу Ямадэ – почетный гражданин Иркутска и бывший мэр японского города-побратима Канадзава. Мэр Иркутска Руслан Болотов выразил глубокие соболезнования, отметив огромный вклад Ямадэ в развитие дружественных отношений между городами.

Тамоцу Ямадэ занимал пост мэра Канадзавы с 1990 по 2010 год, а в 2007 году получил звание почетного гражданина Иркутска за вклад в укрепление международных связей.

Путин назвал меры поддержки рождаемости недостаточными

Президент России Владимир Путин заявил, что существующих мер поддержки семей с детьми недостаточно для решения демографических проблем страны. Во время встречи с работниками Магнитогорского металлургического комбината президент обратил внимание на тенденцию позднего материнства – первого ребенка российские женщины теперь рожают в 28-29 лет. Об этом пишет газета «Ведомости».