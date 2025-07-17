Передача показаний счетчиков через голосового помощника остается самой востребованной функцией контакт-центра «Иркутскэнергосбыта»

В Едином энергетическом информационно-справочном центре «Иркутскэнергосбыта» (входит в Эн+) подвели итоги работы за первое полугодие 2025 года. За первое полугодие 2025 года жители Иркутской области обратились в информационно-справочный центр компании более одного миллиона раз.

Из них свыше 760 тыс. звонков (74%) были обработаны без участия операторов. Клиенты получили необходимую информацию с помощью автоматизированной системы, которая работает на базе искусственного интеллекта. Наиболее востребованной функцией остается передача показаний счетчиков через голосового помощника. С начала года таким способом были переданы 332 тыс. показаний. Для использования сервиса достаточно назвать номер лицевого счета или договора и цифры со счетчика – соединение с оператором не требуется. Операторы центра консультировали клиентов 16,6 тыс. часов. Средняя продолжительность разговора с оператором составила 3 минуты 38 секунд. Этого времени, как правило, достаточно для получения полной информации.

Наиболее популярные темы обращений – расчеты за электроэнергию и уточнение сроков восстановления энергоснабжения.

«Наша задача – чтобы любой дозвонившийся быстро и точно получал необходимую ему информацию. Поэтому при звонке в контакт-центр следует внимательно слушать голосовое меню. С помощью подсказок клиенты могут уточнить режим работы ближайшего офиса, узнать сумму к оплате или другую справочную информацию без соединения с оператором. Даже информацию по дате и срокам выполнения ранее оформленных заявок по опломбировке или обследованию приборов учета озвучит голосовое меню. А значит, те, кому действительно необходимо поговорить со специалистом, быстрее получают обратную связь», – отметила руководитель Единого энергетического информационно-справочного центра Людмила Черкасова.

В планах контактного центра продолжить модернизацию автоматизированных сервисов. В настоящее время ведется работа над запуском видео-консультанта на сайте компании. Новый функционал позволит клиентам получать ответы на вопросы о работе дистанционных сервисов «Иркутскэнергосбыта»: ботов в Telegram, мобильных приложений и личного кабинета.

Напомним, Единый энергетический информационно-справочный центр «Иркутскэнергосбыта» работает в круглосуточном режиме. По вопросам качества энергоснабжения операторы доступны в любое время суток, по общим вопросам – с 8:00 до 20:00. Обратиться за консультацией можно по телефонам 8-800-100-9-777 и 8 (3952) 790-777 при звонке из другого региона.