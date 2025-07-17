Дума вводит штрафы за просмотр экстремистских видео: что ждет россиян?

Депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что россиян не будут штрафовать за просмотр интервью с иностранными агентами. Штрафы будут применяться за просмотр видео на YouTube, включенных в список экстремистских материалов Минюста, который насчитывает почти 5,5 тыс. позиций. Если видео не признано экстремистским, его можно смотреть, даже если оно связано с экстремистской организацией, сообщает РБК.

Нарушением будет считаться намеренный поиск и прослушивание запрещенных музыкальных треков. Боярский подчеркнул, что случайный просмотр или прослушивание без умысла не повлечет санкций. Также не будет штрафов за использование Facebook и Instagram (принадлежат Meta — признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Раньше российское законодательство не предусматривало ответственности за просмотр в интернете информации. Поправки, которые подразумевают штрафы для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб. за «умышленное осуществление поиска» заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN, инициировала группа депутатов и сенаторов. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал инициативу, нижняя палата рассмотрит законопроект с предложенными к нему поправками 17 июля.

Эксперты в разговоре с РБК обратили внимание, что поправки внесены во втором чтении к другому закону — такая практика позволяет обойти публичные слушания. «Возникают вопросы: как именно будет подтверждаться умышленность? Кто и при каких условиях будет получать доступ к данным? Как избежать произвольного трактования?» — задалась вопросом управляющий партнер Московской коллегии адвокатов M‑Partners Екатерина Беспалова. Адвокат Леонид Абгаджава отметил, что в документе, помимо административной ответственности для граждан, предусмотрены и более жесткие санкции за повторные нарушения. По его словам, штрафы за такое поведение «значительно больше» по сравнению с первичным правонарушением.