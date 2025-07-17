Доллар упал на фоне планов Трампа сменить главу ФРС

Индекс доллара снизился на 0,94% до 97,71 пункта 16 июля, что связано с намерением президента США Дональда Трампа уволить главу ФРС Джерома Пауэлла, сообщает РБК. На фоне этих событий золото подорожало более чем на 1,3%.

По информации Bloomberg, Трамп обсудил возможность увольнения Пауэлла с республиканцами в Конгрессе. Хотя окончательное решение еще не принято, президент выражал недовольство сохранением процентных ставок на прежнем уровне. Администрация подтвердила, что процесс выбора преемника Пауэлла, чей срок полномочий истекает в мае 2026 года, уже начался.

Решение об увольнении Пауэлла негативно отразится на рынках из-за возросших опасений у инвесторов по поводу того, сможет ли ФРС сохранить независимость, считают в Northlight Asset Management. В Academy Securities не исключают, что если Трамп все-таки уволит Пауэлла, это может означать более жесткую тарифную политику в будущем, чем сейчас ожидает рынок.

Аналитики Deutsche Bank предупредили, что отставка главы ФРС может спровоцировать обвал на валютном рынке и рынке облигаций из-за роста инфляционных ожиданий и увеличения премии за риск на фоне «институциональной эрозии».