Новости

Туризм 2025, последние новости
1855 средств размещения прошли самооценку в июне: новый реестр Росаккредитации
Ученые выступили против сплошных рубок на Байкале
Власти обсуждают создание особо охраняемой территории для развития кластера "Тальцы"
Все материалы сюжета

Доллар упал на фоне планов Трампа сменить главу ФРС

Индекс доллара снизился на 0,94% до 97,71 пункта 16 июля, что связано с намерением президента США Дональда Трампа уволить главу ФРС Джерома Пауэлла, сообщает РБК. На фоне этих событий золото подорожало более чем на 1,3%.

По информации Bloomberg, Трамп обсудил возможность увольнения Пауэлла с республиканцами в Конгрессе. Хотя окончательное решение еще не принято, президент выражал недовольство сохранением процентных ставок на прежнем уровне. Администрация подтвердила, что процесс выбора преемника Пауэлла, чей срок полномочий истекает в мае 2026 года, уже начался.

Решение об увольнении Пауэлла негативно отразится на рынках из-за возросших опасений у инвесторов по поводу того, сможет ли ФРС сохранить независимость, считают в Northlight Asset Management. В Academy Securities не исключают, что если Трамп все-таки уволит Пауэлла, это может означать более жесткую тарифную политику в будущем, чем сейчас ожидает рынок. 

Аналитики Deutsche Bank предупредили, что отставка главы ФРС может спровоцировать обвал на валютном рынке и рынке облигаций из-за роста инфляционных ожиданий и увеличения премии за риск на фоне «институциональной эрозии».


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Тревожный сигнал для бизнеса: налоговые доначисления взлетели на треть
«Кризиса нет, есть условия, которых не было вчера»
РЖД фиксирует значительное сокращение перевозок в 2025 году
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес