Тревожный сигнал для бизнеса: налоговые доначисления взлетели на треть

Согласно данным Федеральной налоговой службы (ФНС), в 2025 году налоговые доначисления бизнесу и гражданам выросли на треть, сообщают «Известия». За первый квартал было проведено 12 тысяч проверок, что сопоставимо с аналогичным периодом 2024 года, однако сумма доначислений увеличилась с 106 млрд до 140 млрд рублей.

Основные недоимки выявлены у организаций, но и претензии к частным лицам увеличились вдвое, достигнув 604 млн рублей. Это может свидетельствовать о более строгом контроле за самозанятыми и гражданами, сдающими жилье или владеющими зарубежными активами и криптовалютой.

Чаще всего под усиленный мониторинг попадают отрасли с высокой долей наличных расчетов, такие как строительство, розница, общепит, логистика и услуги. Также под пристальным вниманием находятся компании, участвующие в производстве нефтепродуктов и оптовой торговле сырьем.

Перерасчет в основном затронул налоги на добавленную стоимость, прибыль и доходы физлиц, которые в этом году претерпели изменения. Небольшие компании на «упрощенке» теперь обязаны платить НДС при доходе свыше 60 млн рублей, ставка налога на прибыль увеличилась с 20% до 25%, а по НДФЛ действует прогрессивная шкала.

Рост доначислений объясняется усилением контроля и изменениями в расчете пеней. С этого года введен дифференцированный порядок расчета неустойки, зависящий от ключевой ставки. Цифровизация также усиливает процесс, с применением аналитики и автоматических моделей выявления схем уклонения.