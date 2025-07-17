60 000 человек посетили гастрономический фестиваль «Сытый Бабр» в Иркутске

В 2025 году фестиваль «Сытый Бабр» достиг нового уровня: его посетили 60 тыс. человек. Гости были не только из Иркутска и районов области, но и из Москвы, Перми, с Дальнего Востока. Были туристы из Китая и Германии.

«Ни разу мы не видели на этой площадке столько людей. Просто яблоку было негде упасть», – признался один из организаторов фестиваля Антон Кельберг. Особой гордостью стало то, что такой результат достигнут без привлечения звездных хедлайнеров, только за счет уникальной гастрономической концепции.

Организаторы уже работают над улучшением формата для следующего года.

Напомним, что гастрофестиваль «Сытый бабр» прошел в Иркутске на площади у памятника Александру III 28 и 29 июня.