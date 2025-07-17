Есть ли смысл покупать акции Сбербанка под дивиденды?

В среду на фоне небольшого роста российского фондового рынка наравне с рынком растут обыкновенные акции Сбербанка, подорожавшие на 0,5% до 321,6 руб. за акцию.

– На наш взгляд, бумаги Сбербанка растут, поскольку инвесторы набирают их в преддверии даты закрытия реестра для получения дивидендов за 2024 год, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. – Напомним, что дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов приходится на 18 июля, соответственно, желающие приобрести обыкновенные или привилегированные акции Сбербанка, чтобы получить дивиденды, должны будут купить бумаги не позднее 17 июля. Дивидендная доходность по обыкновенным акциям Сбербанка составляет 11%, по «префам» – около 14%, поэтому высокий спрос инвесторов на бумаги «Сбера» неудивителен.

Кроме того, положительный фон для акций «Сбера», как и акций многих других крупных российских банков, создают ожидания нового снижения ключевой ставки ЦБ РФ 25 июля. Также важно понимать, что после 17 июля в обыкновенных и привилегированных акциях Сбербанка возникнет так называемый дивидендный гэп, то есть бумаги после закрытия реестра могут сильно просесть, а гэп в итоге может закрываться не менее недели.

По мнению эксперта, акции Сбербанка интересны для долгосрочных инвесторов.

– Долгосрочным инвесторам, которые держат акции годами для получения дивидендов, очень важны заявления менеджмента Сбербанка о том, что банк не намерен в ближайшие годы менять дивидендную политику, а значит, можно будет рассчитывать на высокую дивидендную доходность в следующем году и не только. По итогам 2025 года рост чистой прибыли «Сбера» может составить 5-6%, по нашей оценке, и вырасти до 1,66-1,67 трлн руб., соответственно, дивиденды за 2025 год могут быть выше, чем дивиденды 2024 года, хотя и ненамного. Полагаем, что для тех, кто ещё не приобрёл акции Сбербанка, есть смысл «запрыгнуть в последний вагон», чтобы получить дивиденды и хорошую дивидендную доходность. Наша целевая цена обыкновенной акции Сбербанка составляет 340 руб. в годовом горизонте.