Насколько упадут к концу 2025 года проценты по кредитам и вкладам?

В Госдуме не исключили, что процентные ставки по кредитам и вкладам в России к концу года могут опуститься ниже 20% годовых. Это будет возможно, как считают в комитете по финансовым рынкам, если ключевую ставку ЦБ РФ снизят до 15% годовых.

– Судя по тому, что сезонно сглаженная годовая инфляция за июнь, по данным Банка России, замедлилась до 4% годовых, что соответствует таргету регулятора, реализация этих ориентиров вполне возможна, – считает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. – Тем не менее, поскольку, по данным Росстата, рост потребительских цен за июнь составил 9,4%, а с 1 июля текущего года были довольно существенно повышены тарифы ЖКХ, нельзя исключать, нового витка ускорения инфляции в последующие месяцы.

Как следствие, Банк России будет снижать ставку более медленными темпами, чем прогнозируют депутаты. К концу года, по расчетам экспертов, она может составить 16% годовых.

– По итогам заседания ЦБ 25 июля мы ожидаем уменьшения ставки до 18–18,5% годовых. Полагаем, что на этом фоне средние ставки по ипотеке в июле могут упасть до 25–26% годовых, а по потребительским кредитам — до 38-40% годовых. При этом вклад можно будет открыть под 15,5–17,5% годовых, что по-прежнему позволит защитить сбережения от инфляции. По итогам года ожидаем среднюю ставку по ипотеке в пределах 23–24%, по потребкредитам — в диапазоне 36–38% годовых, а по вкладам в коридоре 13–15% при инфляции около 8%, – резюмирует Наталья Мильчакова.