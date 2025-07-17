Появились тенденции к изоляции экономики США

США «оказываются в изоляции» из-за перехода других стран на торговлю друг с другом в национальных валютах и отказа от доллара. К такому выводу пришёл полковник в отставке, бывший советник Пентагона при президенте Джеймсе Картере Дуглас Макгрегор. Это далеко не первое заявление относительно изоляции Штатов, так как ещё два года назад и в МВФ, и на Всемирном экономическом форуме в Давосе начали употреблять термин «фрагментация мировой экономики», означающий постепенный распад единой мировой экономики на блоки стран, которые будут торговать преимущественно друг с другом.

– В любом случае, какие бы термины не использовать, ясно одно – что действующая глобальная экономическая модель, основанная на гегемонии доллара США (Ямайская валютная система), уже испытывает кризис и находится на пороге серьёзных реформ, – считает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. – На наш взгляд, попытки американского лидера Дональда Трампа ввести высокие пошлины на импорт в США со всего мира являются как раз следствием кризиса долларовой системы и выросшего недоверия третьих стран к доллару, а Штатов – к импорту из третьих стран и глобализации производства, когда национальные компании строят свои заводы и фабрики за границей.

Кроме того, появление криптовалют и иных цифровых финансовых активов, в том числе – цифровых валют центральных банков, говорит о том, что кризис испытывают не только долларовые расчёты, но и вся традиционная система денежного обращения, и новые реальности правительствам многих стран необходимо принимать во внимание.

– Тем не менее, об «изоляции» экономики США говорить рано, поскольку, согласно данным SWIFT, весной 2025 года доля расчётов в долларах, проходящих через эту систему, колебалась в районе 48-50%, в то время как в идущем на втором месте евро только 18-20%. Однако использование Вашингтоном национальной валюты в качестве политического оружия и повторение Трампом подобных ошибок его предшественников, а также слишком большое увлечение протекционизмом в долгосрочном периоде, действительно, может стать основой для массового отказа третьих стран от торговли в долларах и даже от поставок в США своей продукции, что не станет благом ни для США, ни для переживающей достаточно серьёзный кризис мировой экономики в целом, – резюмирует Наталья Мильчакова.