500 литров окрошки приготовили на фестивале «Сытый Бабр» в Иркутске

Приготовление окрошки стало традицией гастрономического фестиваля «Сытый Бабр». В этом году продукты для нее предоставила торговая сеть «Слата».

Это – 1400 яиц, 35 кг колбасы, 50 кг огурцов, 100 кг картофеля, 50 кг зелени и редиса, 200 литров кваса.

– Готовкой занимались все желающие, среди которых оказался и мэр Иркутска Руслан Болотов. Более двух тысяч порций ушло буквально за час. Гостям важно быть не просто зрителями на фестивале, а участниками события. Отзывы об этом формате были особенно теплыми, – комментирует продюсер фестиваля Елена Кухта.

Напомним, что гастрофестиваль «Сытый бабр» прошел в Иркутске на площади у памятника Александру III 28 и 29 июня. Событие собрало 60 тыс. человек. Гости были не только из Иркутска и районов области, но и из Москвы, Перми, с Дальнего Востока, Китая и Германии.