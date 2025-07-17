Азиатско-Тихоокеанский банк открыл офис нового формата в Москве

11 июля после завершения ремонтных работ в Москве открылся офис нового формата Азиатско-Тихоокеанского банка. Это первое отделение, которое соответствует стратегическому плану преобразования филиальной сети АТБ.

На торжественном открытии присутствовали первые лица банка, клиенты и партнёры АТБ. Гости первыми смогли оценить обновлённый дизайн, логичную и интуитивно понятную планировку зала с комфортной зоной обслуживания и техническое оснащение.

Офис полностью оформлен в рамках новых брендбука и бранчбука и отличается продуманной эргономикой и функциональным зонированием. В отделении установлена система управления электронной очередью новейшего образца, современные банкоматы с функцией ресайклинга, большими сенсорными экранами, а также всеми необходимыми элементами для качественного обслуживания клиентов. Важно отметить, что и банкоматы, и электронная очередь – российские разработки, которые отвечают мировым требованиям и по внешнему виду, и по функциональности.

«Реализовать все задуманное в здании, которое содержит в себе исторические и классические архитектурные формы, представляя из себя атриум, наполненный светом, непросто. Важно было как внести необходимые компоненты клиентского опыта в это пространство, так и сохранить уникальные составляющие декора, такие как пол, потолок и стены. Эту задачу удалось реализовать за счёт лёгких современных модульных рабочих мест, которые обеспечивают полуконфиденциальную форму взаимодействия с клиентами, соответствующую требованиям новой модели обслуживания. Помимо внешней эстетической привлекательности, эти рабочие места должны быть функциональными, удобными не только для клиентов, но и для сотрудников. Мы уделяли внимание буквально каждой детали: высоте и удобству кресел, которые тестировали сами работники банка, отсутствию острых углов и безопасности самих материалов, даже цвету оргтехники, ее размерам и шумовым параметрам. Отдельно стоит сказать об осветительных приборах, которые нам удалось гармонично вписать в этот интерьер, причем форма этих светильников пересекается с формой нашего логотипа», – рассказал председатель правления Азиатско-Тихоокеанского банка Мигель Маркарянц.

Офис нового формата является универсальным, он нацелен как на обслуживание клиентов розничного, так и корпоративного бизнеса. Помимо всего прочего, в отделении организована зона для обслуживания ВИП-клиентов.

«В результате, за счёт современного сочетания цветов и отдельных объектов в виде портьер и освещения, которые интегрированы в общий архитектурный ансамбль, удалось получить уютную среду, отвечающую современным требованиям дизайна, эргономики и функциональности. Главное, чтобы наши гости и клиенты чувствовали себя комфортно, а сотрудники могли эффективно выполнять свою работу. И тогда нас будут рекомендовать своим друзьям, знакомыми и возвращаться к нам снова и снова.

Важным элементом нового офиса стало использование в нем зелени и цветочных композиций. Мы, жители мегаполиса, живущие в период урбанизации, не так часто имеем возможность находиться в окружении зелени и природы, поэтому маленький оазис на территории банка должен позволить снять то напряжение, которое традиционно присутствует у людей, приходящих в банк решать свои задачи», – дополнил Мигель Маркарянц.

Отделение АТБ по адресу Подсосенский переулок, 30, стр. 3, предлагает полный комплекс продуктов и услуг для юридических и физических лиц, работает ежедневно с 9:00 до 19:00 в будние дни и в субботу с 10:00 до 18:00 (воскресенье — выходной).

Получить более подробную информацию об услугах и офисах банка можно на сайте или по телефону 8-800-775-80-80.

Азиатско-Тихоокеанский банк работает на рынке более 30 лет, из них 17 – в Москве, у банка 4 отделения в столице. Всего филиальная сеть АТБ насчитывает 146 отделений в 22 регионах России.