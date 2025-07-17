Банк Инго: новое наименование в расчетных документах с 16 июля

Банком России в Справочник БИК внесена информация о новом наименовании банка. Начиная с 16 июля 2025 г. при осуществлении расчётов через платёжную систему Банка России в расчётных (платёжных) документах при заполнении реквизитов необходимо указывать новое наименование банка:

полное фирменное наименование: Акционерное общество Банк Инго

сокращенное фирменное наименование: АО Банк Инго.

«Обращаем внимание, что наименование филиалов банка в расчётных (платёжных) документах пока остается прежним. Информация об изменении наименований филиалов банка будет дополнительно размещена на сайте», – говорится в сообщении банка.