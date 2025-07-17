Иркутская область и «Ростех» развивают сотрудничество в авиастроении

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и представитель госкорпорации «Ростех» Дмитрий Азаров обсудили реализацию совместных проектов в авиационной отрасли. Встреча прошла после визита в регион генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова и была посвящена развитию производства самолетов МС-21.

Фото с сайта правительства Иркутской области

«Большое внимание уделяется созданию комфортных условий для работников завода и членов их семей», – подчеркнул Игорь Кобзев. В планах – обеспечение жильем, местами в детских садах и школах, а также благоустройство территорий.

Стороны остановились на кадровом вопросе. Профильными министерствами региона продолжается работа по обеспечению кадровой потребности, имеющейся у предприятия, и производственной практики.

«Завод с успехом справляется с теми задачами, которые сегодня перед ним стоят», – сообщил Дмитрий Азаров.

Отдельно обсуждался вопрос создания передовой инженерной школы (ПИШ) «Ростех-Байкал» на базе ИРНИТУ. Сформирована концепция проекта, проработан вопрос софинансирования с индустриальными партнерами. В настоящее время регион ожидает решения о проведении конкурсного отбора ПИШ Минобрнауки РФ.