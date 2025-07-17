Альфа-Банк внедрил авторизацию через Альфа ID на платформе публичного Wi-Fi Ростелекома

Альфа-Банк и Ростелеком запустили сервис, позволяющий клиентам банка мгновенно и безопасно подключаться к публичным Wi-Fi сетям Ростелекома без необходимости ввода, пароля или ожидания SMS.

Новое решение существенно упрощает доступ к интернету через обширную сеть Wi-Fi хотспотов Ростелекома в общественных местах: торговые центры, кафе, аэропорты, вокзалы и др. Клиентам Альфа-Банка больше не нужно проходить стандартную процедуру идентификации —достаточно выбрать сеть Ростелекома на устройстве и одним кликом подтвердить подключение через Альфа ID.

В числе ключевых преимуществ сервиса — мгновенный доступ к Wi-Fi, авторизация происходит без ввода данных и ожидания кодов. Кроме того, авторизация происходит через защищенное приложение Альфа-Банка с использованием современных криптографических протоколов: личные данные клиента (номер телефона) не передаются в открытом виде. Совместный проект банка и Ростелекома задает новый стандарт безопасной авторизации в публичных сетях.

Сервис уже доступен для всех клиентов Альфа-Банка.