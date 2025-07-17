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Альфа-Банк открыл спортивное пространство от А-Клуба в Сколково

Уже второй год подряд Альфа-Банк открывает для гостей лаундж-зону А-Клуба на территории премиального спортивного комплекса The Rink Fitness в Сколково.

А-Клуб позаботится о впечатлениях, пока вы играете в теннис, падел или петанк. Для идеальных тренировок гостям предлагаются фирменные ракетки, коврики, мягкие полотенца со знаменитым символом закрытого сообщества А-Клуб — черной уточкой.

После занятий можно отдохнуть на дизайнерских пуфах со стаканом лимонада и десертом в форме уточки. Или в The Sun Club — релакс-пространстве с бассейном под открытым небом, сауной и ледяными купелями.

Попробовать суперсервис, забронировать корты и поиграть может каждый до конца сентября — вход на территорию The Rink Fitness свободный.

Специально для клиентов А-Клуба приоритетное бронирование кортов и скидка 10% на приобретение карт в The Rink Fitness.

А-Клуб — закрытое деловое сообщество Альфа-Банка. Управляет крупным частным капиталом, предлагает лучшие инвестиционные и финансовые решения.

The Rink Fitness — спортивный комплекс с архитектурой и зеленым ландшафтом и идеальными условиями для indoor- и outdoor-тренинга.

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". Альфа-Банк erid:2VfnxxWZ8Re

/ Сибирское Информационное Агентство /
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