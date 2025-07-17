Умная камера в приложении Альфа-Банка умеет считывать реквизиты из любых квитанций

Теперь для оплаты коммуналки, штрафов и других счетов не нужно вручную вводить данные.

В умную камеру Альфа-Банка добавили сканер квитанций. Даже если в квитанции нет QR-кода — достаточно просто включить камеру на главном экране и навести ее на квитанцию или загрузить её из галереи. Все реквизиты считаются автоматически.

Так можно оплачивать квитанции ЖКУ, штрафы ГАИ, госпошлины, различные счета — любые квитанции, которые приходят в бумажном или электронном виде.

Для проведения платежа останется только проверить данные и выбрать карту для оплаты. Сканер квитанций реализован на базе ИИ-технологий распознавания Smart Engines и доступен во всех приложениях Альфа-Банка, включая веб-версию.

«В Альфа-Банке мы стремимся предлагать не просто новые функции, а настоящие решения, которые экономят время и упрощают жизнь. Интеграция передовых технологий распознавания Smart Engines в нашу умную камеру — настоящий прорыв в удобстве: нашим клиентам больше не придется тратить ни минуты на ручной ввод данных. Оплата любой квитанции занимает буквально считанные секунды, превращая рутину в быстрый и легкий процесс», — поделился Дамир Баттулин, директор по развитию цифровых каналов Альфа-Банка.