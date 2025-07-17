ИркАЗ профинансировал создание мемориальной доски памяти Владислава Поздняка

В Шелехове торжественно открыли мемориальную доску, посвященную Владиславу Викторовичу Поздняку – человеку, которого в городе помнят и ценят. С 1994 по 2004 год его решимость и дальновидность помогли Шелехову пройти через сложные времена и заложить основы для будущего развития.

Памятный знак установлен на доме в 7-м квартале, где Владислав Викторович прожил много лет. Инициатива получила поддержку жителей, а финансовую помощь в создании мемориала оказал Иркутский алюминиевый завод компании РУСАЛ.

На церемонии открытия собрались те, кто знал этого уникального человека, – его коллеги, друзья, семья и почетные граждане города. Вспоминали, как в непростые для страны годы Владислав Викторович находил решения, которые выводили Шелехов вперед, и как его принципиальность и преданность делу вдохновляли окружающих.

«Владислав Викторович Поздняк – человек, чей вклад в развитие Шелехова невозможно переоценить. Он был настоящим лидером, для которого интересы города всегда стояли на первом месте. Уверен, что этот мемориал станет не только напоминанием о прошлом, но и ориентиром для тех, кто сегодня продолжает его дело», – Артем Фоминых, директор ИркАЗа.

Теперь, проходя мимо этого места, шелеховчане будут вспоминать Владислава Викторовича Поздняка, человека, который посвятил себя служению городу и его жителям. А значит – память о нем будет жить, а его дела – продолжать вдохновлять новые поколения.