Цены на яйца в Иркутской области снизились на 17% за месяц

Иркутскстат зафиксировал практически нулевую инфляцию в июне 2025 года (-0,03%). При этом на продовольственном рынке наблюдались значительные колебания цен на различные группы товаров.

«Свекла подорожала на 18%, картофель – на 16%, морковь – на 10%, тогда как новые овощи уже начали снижаться в цене», – отмечают статистики. Среди подешевевших продуктов – помидоры и перец (-8%), чеснок (-7%), зелень (-5%), капуста (-4%) и огурцы (-2%).

Значительно снизились цены на яйца (-17%), мясо индейки (-3%), сливочное масло и детские мясные консервы (-2%). При этом подорожали филе сельди (+4%), морепродукты (+2%) и кофе (+3%).

Ранее Росстат сообщил, что инфляция в России в июне 2025 года начала замедляться после небольшого ускорения в мае. Рост цен составил 0,2%, что почти вдвое ниже майского показателя в 0,43%. В годовом выражении инфляция также замедлилась до 9,4% в июне после 9,88% в мае и 10,23% в апреле.