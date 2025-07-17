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Цены на яйца в Иркутской области снизились на 17% за месяц

Иркутскстат зафиксировал практически нулевую инфляцию в июне 2025 года (-0,03%). При этом на продовольственном рынке наблюдались значительные колебания цен на различные группы товаров.

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«Свекла подорожала на 18%, картофель – на 16%, морковь – на 10%, тогда как новые овощи уже начали снижаться в цене», – отмечают статистики. Среди подешевевших продуктов – помидоры и перец (-8%), чеснок (-7%), зелень (-5%), капуста (-4%) и огурцы (-2%).

Значительно снизились цены на яйца (-17%), мясо индейки (-3%), сливочное масло и детские мясные консервы (-2%). При этом подорожали филе сельди (+4%), морепродукты (+2%) и кофе (+3%).

Ранее Росстат сообщил, что инфляция в России в июне 2025 года начала замедляться после небольшого ускорения в мае. Рост цен составил 0,2%, что почти вдвое ниже майского показателя в 0,43%. В годовом выражении инфляция также замедлилась до 9,4% в июне после 9,88% в мае и 10,23% в апреле.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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