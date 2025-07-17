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Иркутская область заняла второе место в Сибири по развитию промышленности

Иркутская область улучшила свои показатели в ежегодном рейтинге Минпромторга, заняв 27-е место в стране и второе – среди регионов Сибирского федерального округа. По итогам 2024 года область набрала 78 баллов из 100 возможных.

«Наша область – промышленно развитый регион с 4 тысячами предприятий, где особое внимание уделяется кадровому потенциалу и поддержке производителей», – отметил губернатор Игорь Кобзев.

Лучшие результаты регион показал в развитии кадрового потенциала (8-е место в России) и мерах господдержки промышленности (12-е место).

Индекс промышленного производства в Приангарье составил 109,5%, при этом регион производит 38% российского алюминия, 30% поливинилхлорида и 26% целлюлозы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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