Кражи электроэнергии за первое полугодие 2025 года в Иркутской области сократились на более чем 40%

За первое полугодие 2025 года специалисты выявили 248 случаев бездоговорного потребления. Об этом сообщили в пресс-службе «Иркутской энергосбытовой компании» (ИЭСК).

Объем неучтенной электроэнергии превысил 34 млн кВт*ч, сумма ущерба оценивается более чем в 61 млн рублей. Часть нарушителей добровольно компенсирует убытки, по остальным случаям будут поданы иски в суд. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество нарушений снизилось на 40%: в первом полугодии 2024 года выявлено 415 случаев.

Сокращение количества нелегальных подключений связано, прежде всего, с реализацией регуляторного соглашения между ИЭСК и правительством Иркутской области. В рамках этого соглашения у компании появилась возможность реконструировать центры питания и строить новые.

С начала 2025 года энергетики подключили более 13,2 тыс. новых потребителей: этот показатель сопоставим с результатами всего календарного года. Существенный вклад внесла и усиленная работа по контролю и выявлению нарушений.

Несмотря на позитивную динамику, проблема сохраняется. Основная часть нарушений связана с неконтролируемым жилищным строительством на территории Иркутского района, а также с несанкционированным присоединением бизнес-объектов. Незаконные подключения перегружают электросети и снижают надежность электроснабжения законных абонентов, повышая риск аварий.

По действующему законодательству, нарушители обязаны оплатить стоимость потребленной электроэнергии и административный штраф. Лишь после этого возможна легализация подключения. В ряде случаев сотрудники ИЭСК фиксируют продажу недвижимости с нелегальным подключением, при этом ответственность за незаконные действия переходит к новым собственникам.

«Приобретая дом, необходимо очень внимательно проверять не только строительную часть и документы на объект, но и законность света в нем – беспечность в этом вопросе может стоить счастливому покупателю нескольких сотен тысяч рублей дополнительных затрат», – говорит заместитель генерального директора по транспорту электроэнергии и реализации услуг ИЭСК Игорь Зубарев.

Наибольшее число незаконных подключений зафиксировано в Иркутском, Аларском, Зиминском, Тайшетском и Черемховском районах, а также в Иркутске и Тулуне. Только в июне специалисты компании выявили 32 случая бездоговорного потребления на сумму почти 5,6 млн рублей.

ИЭСК продолжает ежедневную работу по выявлению и пресечению незаконного потребления электроэнергии на всей территории Иркутской области. Информацию о нарушениях можно передать по телефону доверия Иркутской электросетевой компании 8 (3952) 792-480, в Единый энергетический контакт-центр по телефонам 8-800-100-9-777 (звонок в пределах Иркутской области бесплатный), 8 (3952) 790-777 или в аккаунты «Свет38» в социальной сети «ВКонтакте» или в мессенджере Telegram.