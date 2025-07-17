Снижение ключевой ставки простимулировало кредитование

В июне банки выдали 252 млрд рублей наличными кредитами – это максимум с октября 2024 года. Рост произошел после снижения ключевой ставки ЦБ до 20%, что оживило спрос на займы.

«Банки начали немного снижать ставки по розничным ссудам вслед за депозитами и в ожидании смягчения денежно-кредитной политики. Это могло стимулировать кредитную активность», – рассказал газете «Известия» управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

В Сбере зафиксировали рост выдачи кредитов на 35%, до 113 млрд рублей. ВТБ связывает увеличение спроса с сезонным фактором, однако в РСХБ значительного роста не заметили. При этом реальные ставки остаются высокими – в среднем 34%, по данным НБКИ.

Эксперты ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки в июле, что может ускорить рост кредитования. По прогнозам, выдачи увеличатся на 15–20% уже в III квартале.

В Госдуме не исключили, что процентные ставки по кредитам и вкладам в России к концу года могут опуститься ниже 20% годовых. Это будет возможно, как считают в комитете по финансовым рынкам, если ключевую ставку ЦБ РФ снизят до 15% годовых.