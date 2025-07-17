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Саянскхимпласт организовал деловые коммуникации на платформе МТС Линк

МТС подключила одного из крупнейших производителей поливинилхлорида в России – АО «Саянскхимпласт» к отечественной платформе для онлайн-коммуникаций МТС Линк. Внедрение технологического решения позволит предприятию оптимизировать взаимодействие с подрядчиками, снизив временные и финансовые издержки.

С помощью сервиса МТС Линк в АО «Саянскхимпласт» могут проводить встречи в видеоформате с сотрудниками и подрядчиками компании, в том числе из разных регионов России. На платформе проходят дистанционно встречи, телемосты и собрания с участием удаленных специалистов и партнеров, на которых выступают до 50 спикеров одновременно. Помимо этого, интегрированный помощник на основе искусственного интеллекта упрощает коммуникацию, предоставляя короткие сводки переписок и автоматическое резюмирование встреч.

Сервисом пользуются также партнеры и клиенты компании, что облегчает взаимодействие всех участников процесса.

«Современные технологии меняют принципы управления на масштабных производствах в Приангарье. Сегодня цифровые решения могут преодолеть временные и географические барьеры, что не только обеспечивает бесперебойную координацию между подразделениями и партнерами, но и позволяет существенно оптимизировать операционные расходы – в первую очередь, на логистику и деловые поездки. Помимо производственных предприятий МТС Линк в регионе стала очень популярна среди компании и организаций из самых разных сфер: образования, бизнеса, медицины, культуры, оптово-розничной торговли», – отмечает директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

«На протяжении последних лет мы активно занимаемся модернизацией в сфере IT, поиском удобных отечественных программных продуктов. Одним из шагов в этом направлении стало внедрение МТС Линк. Эта платформа стабильно работает при проведении онлайн-мероприятий, трансляций, переговоров, что позволяет оптимизировать процесс коммуникаций, ускорить решение ряда вопросов», – отмечает начальник департамента информационных технологий и связи АО «Саянскхимпласт» Алексей Зелент.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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