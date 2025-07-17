«Мы готовы бороться за золото»: ХК «Байкал-Энергия» объявил амбициозные планы развития

На пресс-конференции хоккейного клуба «Байкал-Энергия» была представлена амбициозная стратегия развития, охватывающая пять ключевых направлений. В рамках мероприятия также было объявлено о назначении нового директора клуба — Сергея Юсупова. Руководство клуба поделилось планами по расширению географии, включая строительство новых круглогодичных кортов в Братске, Шелехове и Тайшете, а также выразило стремление войти в топ-3 команд «Высшей лиги».

Фото: Андрей Фёдоров

Инвестиции в новое поколение

Евгений Зенкин, директор департамента по связям с государственными органами компании РУСАЛ в Иркутской области, отметил важность инвестиций в новое поколение.

Фото: Андрей Фёдоров

«Мы инвестируем в новое поколение и уверены, что юные воспитанники наших детских и юношеских школ прославят Иркутск и Иркутскую область на всю Россию. Для нас важно, чтобы каждый игрок смог реализовать свой потенциал. Мы ставим перед собой амбициозные задачи: войти в топ-3 «Высшей лиги» уже в первом сезоне, завоевать серебро на второй год и, наконец, прийти к золотым медалям. Но что более важно, мы хотим сделать хоккей с мячом по-настоящему народным видом спорта, доступным каждому мальчишке. Поэтому важным шагом станет расширение географии клуба. Мы рассматриваем возможность создания детских филиалов и строительства круглогодичных кортов в Братске, Шелехове и Тайшете. Это даст возможность детям тренироваться в удобных условиях и развивать свои навыки».

Александр Зубков, президент клуба и олимпийский чемпион, выразил благодарность Игорю Бондаренко за вклад в развитие клуба и поприветствовал Сергея Юсупова на новой должности.

Фото: Андрей Фёдоров

«Мы рады приветствовать нового руководителя в лице Сергея Юсупова, на которого возлагаем большие надежды. Юсупов, сам являясь воспитанником иркутской школы хоккея и игроком нашей команды, уже неоднократно показывал свою эффективность. Желаем ему успехов и продуктивности на новом месте».

Фото: Андрей Фёдоров

Дмитрий Завидовский, главный тренер, отметил стремление к созданию сильного коллектива, который сможет достичь выдающихся результатов.

«Сейчас игроки «Байкал-Энергии» вышли из отпуска и проходят медицинское обследование. После команда перейдёт к учебно-тренировочным сборам», — пояснил он.

Фото: Андрей Фёдоров

Пять направлений новой стратегии

Новая стратегия «Байкал-Энергии» включает пять направлений: новая игровая философия, поддержка спортивной мотивации, постоянный контроль здоровья игроков, опора на поддержку болельщиков и развитие инфраструктуры для юных спортсменов.

1. Новая игровая философия

Чтобы обеспечить единые подходы к воспитанию юных спортсменов в рамках единой игровой философии, включая стандарты поведения на поле, критерии оценки игроков, логику игры в атаке и обороне, тренерский штаб пройдет переподготовку и аттестацию.

2. Поддержка спортивной мотивации и командного духа, опора на местных иркутских воспитанников

Атмосфера единства воспитанников клуба и ощущение сопричастности членов команды к её успеху необходимы на всех этапах движения к чемпионству. В рамках новой стратегии в клубе будут внедрены передовые инструменты поддержки мотивации молодых спортсменов к высоким достижениям. Это направление работы включит как внутренние мероприятия по поддержке командного духа, в том числе специальные меры поощрения для талантливых воспитанников, так и участие в федеральных спортивных турнирах.

3. Постоянный контроль здоровья игроков

Качественное медицинское сопровождение спортсменов с самого раннего возраста имеет исключительное значение для формирования надежного кадрового резерва клуба. Повышение эффективности контроля за здоровьем воспитанников будет обеспечено за счет расширения комплекса мер профилактики и контроля нагрузок, а также укрепления базы для регулярных медосмотров и оказания первой медицинской помощи. Чтобы сократить общее время восстановления после спортивных травм, будет модернизирована система индивидуальных реабилитационных программ.

4. Опора на поддержку болельщиков

Успех клуба невозможно представить без поддержки его болельщиков, поэтому на развитие отношений с ними в стратегии сделан особый акцент. Многолетние традиции диалога с болельщиками команды дополнят новые инструменты коммуникаций и взаимодействия, отвечающие, в том числе, потребностям и стилю общения молодежи. Значительные обновления затронут не только социальные сети и маркетинговые активности клуба.

5. Прозрачность деятельности и открытость к новым партнёрствам

Укрепление финансовой стабильности клуба — значимое условие успешной реализации новой стратегии и её приоритет.